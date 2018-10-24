باحث اجتماعي لـ"سبوتنيك": السعودية نقطة أمل للتوائم السيامية

تجري السعودية عملية فصل التوأم السيامي رقم 46، في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الرياض، بعد تأجيلها الشهر الماضي لدواعي طبية.

قال الباحث في القضايا الإنسانية والإجتماعية السعودي، سعيد العجل، أن السعودية أصبحت نقطة أمل للتوائم السيامية بفضل الله ثم الإنجازات الطبية غير المسبوقة التي حققتها في رصيدها الحافل بخدمة 21 دولة في ثلاث قارات من خلال 45 عملية فصل توائم سيامة تكللت بالنجاح.

© REUTERS / SAUDI-HAJ/MILITARY PARADE محمد بن سلمان يوجه بنقل توأمين سياميين من غزة إلى السعودية للعلاج

ويشير العجل في حديثة لـ" سبوتنيك " إلى أن السعودية اكتسبت لقب "مملكة الإنسانية" لخدماتها وإنجازاتها الإنسانية، في عمليات فصل التوائم السيامية الذي شرعت في عملها منذ 1990 ميلادي، وتقدمها لكل إنسان أينما حل وأينما كان، دون تميز في الحواجز الثقافية والعرقية والدين واللون والإقليم.

ولفت العجل الى أن نجاح 45 عملية سيامية معقدة، يدل على تطور الطب في السعودية، كان خلف موقعها الريادي على مستوى العالم طبيا.

من جانبه أوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي للعمليات السيامية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن العملية الجراحية للتوأم السيامي "شيخة وشموخ"، غدا الخميس، تستغرق 12 ساعة تجرى على ثمان مراحل يشارك فيها ما يقارب 30 طبيبا وأخصائيا إلى جانب الفنيين وكوادر التمريض.

من جانبه أفاد رئيس قسم جراحة الأطفال في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بالرياض المشرف على حالة التوأمين الدكتور محمد النمشان أن التوأم شيخة وشموخ عمرهما أربعة أشهر ويبلغ وزن كل واحدة منهما 6 كيلوجرامات وملتصقتان بمنطقة أسفل البطن والحوض، ولكل منهما أطراف سفلية مكتملة وتشتركان في منطقة الحوض وأسفل الجهاز الهضمي وكذلك الجهاز التناسلي والبولي، وتم إجراء الفحوصات الطبية السريرية والأساسية لهم في المستشفى، مؤكدا أن حالة التوأم شيخة وشموخ مستقرة ولله الحمد بناء على مؤشراتهما الحيوية.