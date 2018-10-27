"مخلب القط"... ناسا تظهر صورا لسديم فضائي غريب الشكل

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صورة لسديم الإنبعاث المعروف باسم "NGC 6334" في مجال كوكب العقرب، وقد أطلق خبراء الوكالة عليه اسم " Cat's Paw".

المثير في الأمر أنه تم التقاط صورة لهذا السديم باستخدام تليسكوب "سبيتزر" الفضائي، القادر على التقاط صور من خلال سحب الغبار و الغاز.

ويقع الجسم الفضائي على بعد 4200 الى 5500 سنة ضوئية عن الارض.

وحصل السديم على اسمه "Cat's Paw" أو "مخلب القط" نظرا للتشابه بينه و بين مخلب القط، والذي ساهم بتشكله فقاعات الهواء الساخن.

يذكر أن سديم الانبعاث عبارة عن غاز متأين، يقوم بنشر ألوان الطيف المرئية، ويحدث التأين بسبب فوتونات عالية الطاقة تحصل على طاقتها من نجم قريب ساخن.