قاتل "سامسونغ" و"هواوي" بذاكرة خارقة وسعر مذهل

كشفت شركة "شاومي" الصينية الرائدة عن هاتف جديد، وصف بأنه سيكون المهدد الرئيسي لهواتف سامسونغ وهواوي الجديد، خاصة بسبب إمكانيات وسعره المذهلين.

وأطلقت "شاومي" هاتفها الجديد "مي مكس 3"، والذي يمتاز بأنه أول هاتف بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 10 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 256 غيغابايت، بحسب ما نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص.

وصممت "شاومي" هاتفها الجديد بشاشة لمس بقياس 6.4 بوصة، وبحواف ضيقة جدا.

Xiaomi Mi Mix 3 looking good. pic.twitter.com/kvQIyRRkbZ — ben (@bencsin) October 25, 2018

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ويضم "مي مكس 3" 4 كاميراتين اثنين في الجهة الخلفية كل منهما بدقة 12 ميغابيكسل، واثنين في الجهة الأمامية أحدها بدقة 24 ميغابيكسل والأخرى بدقة 2 ميغابيكسل، ما يجعله مثاليا لالتقاط صور السيلفي.

ودعمت الشركة الصينية الرائدة "مي مكس 3" بتقنية "الكاميرا الأمامية الانزلاقية"، بحيث يمكن للمستخدم أن يستغل الشاشة اللمسية بصورة كاملة.

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وتم تزويد هاتف "شاومي" بمعالج خارق من نوع "سنابدراغون 845"، ما يجعله منافسا حقيقيا لهواتف هواوي وسامسونغ

وطرحت "شاومي" من هاتفها 3 نسخ أحدها نسخة الـ10 غيغابايت "رام" بسعر 720 دولار أمريكي، الأخرى بسعة 8 غيغابايت "رام" بسعر 575 دولار أمريكي، والثالثة بسعة 6 غيغابايت "رام" وسعة تخزين داخلية 128 غيغابايت بسعر 575 دولار.