كيف تحول أي مقطع فيديو على "يوتيوب" إلى ملف صوتي "إم بي 3"

يواجه الكثير منا مشكلة كبيرة في أنه يستمع إلى أغنية أو مقطع فيديو مفضل لديه على منصة "يوتيوب"، ويرغب في تحميله على هاتفه أو جهازه كمقطع صوتي "إم بي 3" (MP3).

ولكن صحيفة "إنديا إكسبريس" قدمت حلا لتلك المشكلة، التي تواجه الكثير من المستخدمين على منصة "يوتيوب".

© AP Photo / Reed Saxon "يوتيوب" يعتذر لمستخدميه حول العالم بعد تعطل الموقع بشكل مفاجئ

وأشارت الصحيفة إلى أنه يمكن بسهولة تحويل أي ملف أو مقطع فيديو على " يوتيوب " إلى مقطع صوتي بصيغة "إم بي 3"، عن طريق خدمة أو موقع "واي تي إم بي 3" (YTMP3).

ويوفر الموقع طريقة سهلة ومضمونة وآمنة لهاتفك أو جهازك لتحويل أي مقطع فيديو على يوتيوب إلى مقطع صوتي.

ويمكن تحويل أي مقطع فيديو على يوتيوب إلى مقطع صوتي، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

— ادخل إلى مقطع الفيديو المراد من على موقع يوتيوب.

— انسخ الرابط الخاص بالمقطع كاملا.

— ثم افتح موقع YTMP3.

— ستجد في صفحته الرئيسية مربع يمكن من خلاله لصق رابط الفيديو المراد تحويله إلى صيغة "MP3".

— اضغط على زر "تحويل" أو "Convert".

— سيمنحك بعدها الموقع خيار "تحميل" أو "Download" المقطع الصوتي بصيغة "MP3".

— اختر المكان الذي ترغب في تحميله فيه، ثم سيبدأ الموقع بتحميل المقطع.

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ملحوظة:

هناك خدمات أخرى تقوم بتلك المهمة، مثل موقع "كونفريت تو إم بي 3" (Convert2MP3)، وستقوم بنفس الخطوات تقريبا لتحويل أي مقطع على "يوتيوب" إلى صيغة "إم بي 3".