كيف تحول أي مقطع فيديو على "يوتيوب" إلى ملف صوتي "إم بي 3"

ولكن صحيفة "إنديا إكسبريس" قدمت حلا لتلك المشكلة، التي تواجه الكثير من المستخدمين على منصة "يوتيوب".
ويوفر الموقع طريقة سهلة ومضمونة وآمنة لهاتفك أو جهازك لتحويل أي مقطع فيديو على يوتيوب إلى مقطع صوتي.
ويمكن تحويل أي مقطع فيديو على يوتيوب إلى مقطع صوتي، عن طريق اتباع الخطوات التالية:
— ادخل إلى مقطع الفيديو المراد من على موقع يوتيوب.
— انسخ الرابط الخاص بالمقطع كاملا.
— ثم افتح موقع YTMP3.
— ستجد في صفحته الرئيسية مربع يمكن من خلاله لصق رابط الفيديو المراد تحويله إلى صيغة "MP3".
— اضغط على زر "تحويل" أو "Convert".
— سيمنحك بعدها الموقع خيار "تحميل" أو "Download" المقطع الصوتي بصيغة "MP3".
— اختر المكان الذي ترغب في تحميله فيه، ثم سيبدأ الموقع بتحميل المقطع.
YTMP3 – https://t.co/fZAplhz7pm – Youtube to Mp3 Converter Review https://t.co/T7UfGDttQA pic.twitter.com/QZmftNW61E— Save Tube (@SaveTube_org) October 3, 2017
ملحوظة:
هناك خدمات أخرى تقوم بتلك المهمة، مثل موقع "كونفريت تو إم بي 3" (Convert2MP3)، وستقوم بنفس الخطوات تقريبا لتحويل أي مقطع على "يوتيوب" إلى صيغة "إم بي 3".
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