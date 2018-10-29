العثور على "أكياس غريبة" على شواطئ أمريكا والسلطات تكشف أصولها (فيديو)

أعلنت سلطات ساحل كيب هاتيراس الوطني أن الأكياس الغريبة التي ظهرت على شواطئ ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية هي من أصل طبيعي.

وأثارت "أكياس" مستطيلة الشكل جدل بين السكان المحليين في كاروليتا الشمالية، التي ألقيت على اليابسة من قبل الأمواج، حيث اعتقد معظمهم أنها قمامة من أكياس بلاستيكية مضرة للبيئة وتلوث اليحر، بحسب ما نقله "سيانس أليرت".

وقالت السلطات على الفيسبوك: "لا، أنها ليست أكياس بلاستيكية، بل هي بيض سمك الراي اللاسع".

وكما اتضح، تم العثور على كبسولات البيض فارغة، وكان داخل كل واحد منها بيضة واحدة كبيرة، وخدمت "المقابض" الظاهرة على الكبسولات للتثبت في قاع البحر.

وأضافت السلطات، وتتثبت الكبسولات في المياه، عادة بالطحالب أو الأحياء الغير المتحركة الأخرى، عندما يفقس البيض، غالباً ما يرمى بهذه الكبسولات إلى الشاطئ.

وينصح الخبراء بعدم لمس كبسولات البيض إذا ما رأيتها في القاع وتركها في مكانها.