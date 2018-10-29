بالفيديو... رد فعل رئيس مركز بن راشد للفضاء عقب نجاح إطلاق "خليفة سات"

أبدى حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، ردة فعل مؤثرة للغاية في أعقاب نجاح مركزه في إطلاق أول قمر صناعي إماراتي والمعروف باسم "خليفة سات".

وعرضت صحيفة "البيان" الإماراتية مقطع فيديو يظهر المنصوري مع عبد الله حرمول مدير إطلاق "خليفة سات"، بعد إطلاق القمر الاصطناعي بنجاح، حيث بكى المنصوري فرحا بهذا الإنجاز التاريخي.

دموع الفرح.. حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء مع عبدالله حرمول مدير إطلاق #خليفة_سات بعد إطلاق القمر الاصطناعي بنجاح #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/vy3dH3pscP — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 29, 2018

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وكانت الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت، اليوم الاثنين، إطلاق القمر الصناعي "خليفة سات"، الذي يحمله الصاروخ الياباني (H-IIA)، ليكون بذلك أول قمر صناعي مصنوع بأياد إماراتية.

وأطلق "خليفة سات" من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان، بعد أن استغرق تصنيعه 4 أعوام، شملت تدريب فريق عمل من مركز محمد بن راشد للفضاء، وهو نفس المركز الذي شهد عمليات تطوير القمر الصناعي، بحسب شبكة "سي إن إن".

وفي تغريدة له، قال نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد: "يوم تاريخي جديد لدولة الإمارات، إطلاق "خليفة سات" أول قمر صناعي عربي مصنوع بأيد إماراتية 100 %"… محطة وطنية أثبت فيها أبناء الإمارات قدرتهم.. ونضجهم.. وعلمهم.. وهمتهم التي يسابقون بها العالم… رأسنا اليوم في السماء..".