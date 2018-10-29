السوشيال ميديا تنتفض بسبب مرح الحمد: إنا كفيناك المستهزئين (فيديو)

صب نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي جامّ غضبهم على أعضاء لجنة تحكيم برنامج مخصص للاختراعات، عندما سخروا من فتاة سورية قدمت ابتكارها لجهاز يفصل النفايات بشكل أوتوماتيكي.

ودشن النشطاء الغاضبون هاشتاغ #عذراً_مرح_الحمد، تعبيرا عن غضبهم الشديد مما جرى خلال الموسم العاشر من برنامج "نجوم العلوم"، عندما بدأت الفتاة السورية مرح الحمد بعرض فكرة جهاز للنفايات، يفصل كل قطعة نفايات على حسب نوعيتها، سواء كانت قابلة لإعادة التدوير أم لا، بقياس وزن وشكل كل قطعة باستخدام تكنولوجيا حديثة.

وما إن بدأت الفتاة عرض فكرتها، حتى قلل البروفيسور اللبناني فؤاد مراد من شأن الاختراع بعد أقل دقيقة من عرض الفكرة قائلا: "كل هذا من أجل الزبالة (النفايات)"، قبل أن يواصل الاستهزاء من بطء العملية التي ستعطل رمي النفايات، فيما بقيت الفتاة متماسكة ولم تفارق الابتسامة وجهها.

وبعد عدم اقتناع الحكام بفكرة الاختراع، طلب حكم آخر، وهو البروفيسور المصري عبد الحميد الزهيري من مرح "الغناء، لأنه شعر بأنها تمتلك صوتا جميلا"، عوضا عن طرح فكرة النفايات، لتقوم مرح بالفعل بالغناء.

وهل يوجد أحقر من هيك حكام!! ولكووو تطلبوو منهاا تغنيي؟؟؟ ياا زم وللل ياا ربيي هاظ الي بدكوو اياااه

الا لعنة الله عليكم وعلى علمكم#عذراً_مرح_الحمد — Ahmad Tarazi (@AhmadTarazi10) October 28, 2018

وغرد أحدهم: "#عذراً_مرح_الحمد لن تكوني وحدك مرح.. في البداية يحاربونك ومن ثم يستهزئون بك وبعدها يناقشونك وفي الأخير يتبنون فكرتك وهم صاغرين…إلى الأمام".

#عذراً_مرح_الحمد لن تكوني وحدك مرح..في البدايه يحاربونك ومن ثم يستهزؤون بك وبعدها يناقشونك وفي الأخير يتبنون فكرتك وهم صاغرين…إلى الأمام — العباسي (@YjmGp0QusoD0QtR) October 14, 2018

فيما غرد آخر: "برنامج فاشل وأشكر الله أنني لا أشاهده. اختراع الفتاة السورية لمشروع فرز القمامة اختراع مذهل ولكن أنتم من أحبطتموها بدل تشجيعها".

ووصل الأمر لمطالبة البعض بإلغاء البرنامج، فضلا عن وصف أعضاء لجنة التحكيم بانهم "القمامة الحقيقية" التي تحتاج إلى مثل هذا الجهاز.

عذرا يامرح لقد أخطأت كان من المفروض أن تختبري جهازك على حكام البرنامج أولا فهم الزبالة الحقيقية. #عذراً_مرح_الحمد — د. حاتم الهذال (@hatim_hazal) October 29, 2018

كما لاقى فيديو الفتاة السورية بالبرنامج ردة فعل سلبية من عدد من المدونيين الإلكترونيين على موقع "يوتيوب" في الأسابيع الماضية، ووصف أحدهم الموقف "بالقمامة البشرية".

وتضامنت المطربة أصالة مع المخترعة السورية الشابة، قائلة: "أحسنتِ غاليتى مرح الحمد فى ابتكارك الذى نحتاجه لفصل النفايات، على أمل أنّ تبتكرى لنا فصل العقول والنفوس التى لها بالغ الأذى على المجتمع بأكمله، أنتِ رائعة واختراعك هو إنقاذ لعالم مليء بالنفايات".

أحسنتِ غاليتي#مرح_الحمد في ابتكارك الّذي نحتاجه لفصل النفايات ، على أمل أنّ تبتكري لنا فصل العقول والنّفوس الّتي لها بالغ الأذى على المجتمع بأكمله ، أنتِ رائعه واختراعك هو إنقاذ لعالم مليء بالنفايات. https://t.co/FS00Vtoc7K — Assala (@AssalaOfficial) October 28, 2018

وأمام السيل الجارف من الغضب، اضطر البرنامج إلى الاعتذار عن "أي إساءة غير مقصودة حدثت خلال تفاعل لجنة التحكيم مع إحدى المتسابقات في حلقة سابقة" من دون تحديد اسم مرح الحمد.