رسميا... الكشف عن "وحش" صيني جديد يهدد "آيفون" و"سامسونغ" (صور وفيديو)

كشفت شركة "وان بلس" الصينية الرائدة في تصنيع الهواتف الذكية عن نسخة جديدة من هاتفها وصفت بأنها أقوى تهديد يمكن أن تواجهه هواتف "آيفون" و"سامسونغ" واسعا الانتشار.

وأعلنت "وان بلس" عن هاتفها الجديد "وان بلس 6 تي" في مؤتمر صحفي عالمي في مدينة نيويورك الأمريكية.

وأشارت إلى أنه سيطرح للبيع بداية من 6 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأبرز ما يميز الهاتف الجديد هو التصميم الرشيق، المشابه بصورة كبيرة لنسخة "وان بلس 6" مع إزالة مستشعر بصمة الأصبع، وجعله مدمجا في الشاشة اللمسية، التي أصبحت أكبر وأطول قليلا من النسخة السابقة، كما أن النتوء العلوي تم تصغيره بصورة كبيرة ليصبح مثل "نقطة المياه"، للاستفادة بصورة أكبر من الشاشة.

كما أزالت "وان بلس" في هاتفها الأحدث سماعة الرأس لتصبح موصلة بتقنية اللاسلكي.

كما عززت سعة بطارية "وان بلس 6 تي" لتصل إلى 3700 ميللي أمبير في الساعة، علاوة على تحسينها جودة الكاميرا، ودعمها بتقنيات ذكية جديدة مثل "نايت سكايب" لتعزيز التصوير في الإضاءة المنخفضة، و"سمارت بوست" للتعرف على الوجوه بصورة ذكية.

من المتوقع أن يصدر هاتف "وان بلس 6 تي" بنظام تشغيل "أندرويد 9 باي" الجديد.

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وسيتم طرح هاتف "وان بلس 6 تي" سعة الـ6 غيغابايت "رام" و64 غيغابايت تخزين داخلي، بسعر تنافسي جدا يصل إلى 549 دولار أمريكي، أما نسخة الـ8 غيغابايت "رام" و128 غيغابايت تخزين داخلي فستكون بسعر 579 دولار أمريكي، ونسخة الـ غيغابايت "رام" و256 غيغابايت تخزين داخلي بسعر 629 دولار أمريكي.