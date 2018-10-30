أمريكا... ظهور 10 حالات إصابة جديدة بمرض عصبي نادر

وكانت المراكز الأمريكية قد أكدت في وقت سابق في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وجود 62 حالة إصابة بمرض "التهاب النخاع الرخو الحاد"، الذي يسبب ضعف العضلات ورود فعل الجسم، ومعظم الحالات التي جرى الإبلاغ عنها حتى الآن هي لأشخاص دون 18 عاما، وفقا لـ"رويترز".

© Photo / The National University of Science and Technology MISiS/Maria Brodskaya دراسة... شلل الأطفال قد يكون علاجا فعالا للسرطان

وقالت المراكز في نشرة صحية على موقعها الإليكتروني، إنها تلقت في الآونة الأخيرة تقارير متزايدة عن إصابة أشخاص بأعراض المرض على مدى الشهور الثلاثة الماضية.

وأفاد، روبرت ردفيلد، مدير مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، أمس الإثنين بأن المراكز لا تزال تجهل سبب المرض، لكنه لا ينتقل بين البشر فيما يبدو.

ولا يعد "التهاب النخاع الرخو الحاد" بالمرض الجديد، ولكن حالات الإصابة به في زيادة منذ 2014، ويؤثر على الجهاز العصبي، خاصة النخاع الشوكي، مما يسبب ضعفا في طرف أو أكثر.

ولا يزال المرض نادرا للغاية، وتقدر المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه لا يصيب سوى واحد من كل مليون شخص في الولايات المتحدة وأن معظم الحالات لأطفال.

وأكدت المراكز الأمريكية منذ أغسطس/ آب 2014 إصابة ما إجماليه 396 حالة بالمرض في أنحاء الولايات المتحدة، ويبحث العلماء عددا من الأسباب، بينهما الفيروسات والسموم البيئية والاضطرابات الجينية.