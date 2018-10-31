العلماء يحددون أهم سبب لطول العمر

توصل علماء ومختصون من جامعة فاندربيلت الأمريكية إلى عامل يلعب دورا كبيرا في تحديد متوسط العمر المتوقع لدى الحيونات والناس.

فبحسب العلماء فإن عدد الخلايا العصبية في الدماغ يحدد لدرجة كبيرة متوسط الأعمار للإنسان.

© RIA Novosti . العلم يكشف العلاقة بين طول القامة ومتوسط العمر

كما وقامت أخصائية الأعصاب البرازيلية، سوزانا هيركولانو، بدراسة 700 نوع من الحيوانات ذوات الدم الحار معتمدة في دراستها على قاعد بيانات تعرف باسم "AnAge".

لتقوم بتحليل الخلايا العصبية القشرية عند الحيوانات ولتقارنها بعد ذلك، بحسب مانشر موقع "medicalxpress".

وبحسب الدراسة فإن نسبة التنبؤ الصحيحة وصلت لـ75 في المئة، فعلى سبيل المثال، فإن متوسط عمر الطيور أعلى بعشرة مرات من عمر الثدييات المشابهة لها من حيث الحجم، ولكن أقل من ناحية الخلايا العصبية.

وأكدت الباحثة البرازيلية على أن متوسط عمر الإنسان مشابه لدرجة لكبيرة لأعمار الحيوانات وذلك يرتبط أيضا بالخلايا العصبية القشرية.