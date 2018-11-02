خنفساء عمرها 99 مليون عام تحمل لغز تشكل قارات العالم

اكتشف علماء وجود خنفساء صغيرة لا يتجاوز حجمها نصف حبة الأرز، كشفت عن لغز تشكل قارات العالم في العصور اللاحقة، وكيف أنها تكونت بالأساس من قارة واحدة عملاقة قبل 99 مليون سنة.

ووجد العلماء الخنفساء النادرة في ميانمار، والتي كانت عالقة داخل حجر كهرمان قبل 99 مليون سنة، وتشبه إلى حد كبير خنفساء موجودة حاليا في أمريكا الجنوبية والجزء الجنوبي من ولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويقول العلماء إن البعد الجغرافي الشاسع بين الموقعين (ميانمار وأمريكا الجنوبية) يوفر أدلة توضح كيف انتقلت قارات الأرض مع مرور الوقت، بعد تفكك القارة العملاقة الوحيدة المعروفة باسم "بانجيا".

ويعتقد الباحثون أن الخنفساء، التي كانت موجودة على الأرض وقت انفصال "بانجيا" يظهر على الأرجح بعض الصلات المذهلة بين نصف الكرة الجنوبي وميانمار.

وكانت الخنفساء موجودة في أواخر العصر الطباشيري، وهو الوقت الذي هيمنت فيه الديناصورات على العالم، ويقول الباحثون إن قرون الخنفساء الممدودة سمحت لها على ما يبدو بالحياة والبقاء.

Tiny beetle half the size of a grain of rice trapped in amber 99 million years ago reveals clues about how Pangaea broke up https://t.co/mocFsbOD6o — Julia P Fleming (@JuliaFleming) October 31, 2018

وكانت الخنفساء، التي يبلغ طولها 2.5 ملليمتر، تعتمد على قرونها وأرجلها القصيرة، لتتجول عبر أوراق الشجر وتحت الأشجار المتعفنة.

وتعد الخنفساء مجرد واحدة من آلاف العينات، التي وجدت محاطة بالكهرمان في ميانمار، إذ دفنت العديد من الحشرات الصغيرة التي عاشت خلال العصر الطباشيري.

وتنتج مادة الكهرمان من الأشجار اللزجة للغاية بعد استنزافها مع مرور الوقت، ولها قدرة كبيرة على حفظ أي مادة عضوية تكون محصورة داخلها.