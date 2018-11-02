روسيا... أكبر دولة في العالم و15 مليون كم من الأراضي لم تمسها يد إنسان

أعلن علماء من جامعة كوينزلاند وجمعية الحفاظ على الحياة الإيكولوجية، وهي منظمة بيئية، أن روسيا تحتوي على أكبر مساحات أراضي برية في العالم.

وتقع روسيا الاتحادية على رأس التصنيف العالمي للدول حسب مساحة المناطق والأقاليم المائية التي لم تتأثر بالنشاط البشري. هذا الرقم يتجاوز علامة 15 مليون كم مربع، وفقا لصحيفة "نيتشر".

ووفقا لمؤلفي البحث العلمي، أنه قبل 100 عام، 15 % فقط من سطح الأرض كانت تخضع للزراعة، واليوم 77 5 من الأراضي و87 % من المحيط العالمي محتلة، ويشار إلى أن الحياة البرية مهمة لتخفيف الآثار المناخية ومكافحة التنوع البيولوجي المنخفض.

وتقدر مساحة البرية في روسيا بـ 8 مليون كم مربع، والتالية في الترتيب هي كندا وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل، ومن وجهة نظر العلماء، تعمل النظم الإيكولوجية السليمة كبنوك طبيعية، فهي تحتوي على معلومات جينية، فتأتي إليها الحيوانات هربا من الأماكن التي زاد فيها تأثير الإنسان.