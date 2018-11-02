دراسة تؤكد أن أحماض "أوميغا 3" تحمي من أمراض الشيخوخة

رجحت دراسة جديدة عدم مواجهة الأشخاص الذين تحتوي دماؤهم على كميات كبيرة من أحماض "أوميغا 3" أية مشكلات صحية عندما يصلون إلى سن الشيخوخة.

وركز معدو الدراسة على ما يطلق عليه التقدم في السن مع التمتع بالصحة أو عدد السنوات التي يعيشها الناس دون الإصابة بإعاقات أو مشكلات بدنية أو نفسية. وفحصوا بيانات 2622 من كبار السن الذين يبلغ متوسط أعمارهم 74 عاما وتابعوهم بين عامي 1992 و2015. وطوال فترة الدراسة تمتع 11 بالمئة فقط من المشاركين بالصحة، وفقا لوكالة "رويترز".

© AFP 2018 / Jerry Lampen تعرف على فوائد السمك البحري

وقالت هيدي لاي قائدة فريق البحث من كلية فريدمان لعلوم التغذية بجامعة تافتس في بوسطن "اكتشفنا أن البالغين الأكبر سنا الذين لديهم مستويات أعلى من أحماض "أوميغا 3" من تناول المأكولات البحرية من المرجح أن يحظوا بحياة أطول وصحة أوفر".

وقالت لاي في رسالة إلكترونية "تدعم هذه النتائج إرشادات التغذية الراهنة التي توصي بتناول المزيد من المأكولات البحرية".

ووفقا لإرشادات التغذية الأمريكية يتعين أن يتناول البالغون نحو 225 جراما أسبوعيا من المأكولات البحرية. وهذا يعني تناولها مرتين أسبوعيا بدلا من اللحوم أو الدواجن أو البيض. ومن المأكولات البحرية الغنية بأحماض "أوميغا 3" السلمون والأنشوجة والرنجة والسردين والمحار.

وقال الباحثون في تقرير نشرته دورية الطب البريطانية إن الدراسة الحالية كشفت أن الأشخاص الذين تحتوي دماؤهم على مستويات أعلى من أحماض "أوميغا 3" تقل احتمالات إصابتهم بأمراض خلال الشيخوخة بنسبة تتراوح بين 18 و21 بالمئة.

وقال الباحثون إن أحد التفسيرات المحتملة لذلك أن أحماض "أوميغا 3" تساعد في تنظيم ضغط الدم والنبض ومقاومة الالتهاب.

وربطت دراسات سابقة بين أحماض "أوميغا 3" وانخفاض اضطرابات النبض ونسبة الدهون في الدم وتراجع خطر انسداد الشرايين وانخفاض ضغط الدم بشكل طفيف.