خبراء يكشفون فوائد النوم أثناء العمل

أعلن خبراء أن فترات النوم القصيرة أثناء العمل يمكن أن تزيد الإنتاجية، كما لها عدة فوائد أخرى، في حين لا توجد أية ضرورة لترك الموظف مكان عمله.

© AP Photo / John Locher "حلم كل موظف"...شركة يابانية تدفع لموظفيها من أجل النوم

وكشفت الدراسات أنه عندما يقوم الشخص بالنوم لمدة 20 دقيقة في العمل، فإنه يستيقظ بمزاج متجدد ويقظ ويزداد تركيزه. بالإضافة إلى ذلك، يصبح من الأسهل له إيجاد نهج لحل المشاكل التي يواجهها، كما أن قدرته على حفظ المعلومات تزداد أيضا، وفقا لموقع " وان ".

ووفقا للدراسة التي أجرتها جامعة كاليفورنيا، فإنه يمكن للنوم مدة 60-90 دقيقة تحسين أداء التعلم الإدراكي، والمهارات الحركية والذاكرة أكثر من شرب القهوة التي تحتوي على الكافيين بكثير.

وأشار العلماء أن هناك تقنية تسمى "قيلولة القهوة" (أي النوم مدة قصيرة مباشرة بعد شرب القهوة). وبعد أن يستيقظ يكون مستوى الكافيين في ذروته في الدم، لذا فإن مستويات التركيز واليقظة ستكون أفضل بكثير.

بالإضافة إلى ذلك، فإن إجبار الشخص نفسه على النوم مدة نصف ساعة ثلاث مرات في الأسبوع يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.