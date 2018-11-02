خبراء يكشفون فوائد النوم أثناء العمل

ووفقا للدراسة التي أجرتها جامعة كاليفورنيا، فإنه يمكن للنوم مدة 60-90 دقيقة تحسين أداء التعلم الإدراكي، والمهارات الحركية والذاكرة أكثر من شرب القهوة التي تحتوي على الكافيين بكثير.
وأشار العلماء أن هناك تقنية تسمى "قيلولة القهوة" (أي النوم مدة قصيرة مباشرة بعد شرب القهوة). وبعد أن يستيقظ يكون مستوى الكافيين في ذروته في الدم، لذا فإن مستويات التركيز واليقظة ستكون أفضل بكثير.
بالإضافة إلى ذلك، فإن إجبار الشخص نفسه على النوم مدة نصف ساعة ثلاث مرات في الأسبوع يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.
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