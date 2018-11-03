"واتساب" يطلق ميزة جديدة... ستكون الأهم على الإطلاق

وتشير التقارير إلى أن شركة "فيسبوك" المالكة للتطبيق، تعمل على تطوير خاصية حماية لزيادة عنصر الأمان وحماية البيانات عند استخدام التطبيق.
التحديث الجديد، سيوفر ميزة تمنع رؤية الرسائل إلا بعد التحقق من هوية صاحب الهاتف عبر مزايا التعرف على الوجه أو بصمة الأصبع، الموجودة في أجهزة الأيفون.
ولم تكشف التقارير طريقة التحقق من هوية المستخدم في الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد، ولكن من المتوقع أن يعتمد على نفس خصائص التعرف على الوجه والبصمة.
وأشار الموقع إلى أن التحديث الجديد في مرحلة التجريب، دون أن يتم تحديد موعدا إطلاقه.
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