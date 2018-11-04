تغيير جذري في دردشة "واتسآب"... تعرف على كيفية تطبيقه

كشفت تقارير صحفية عن أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتسآب" اعتمد تحديثا جديدا سيضيف تغييرات جذرية واسعة النطاق على طريقة الدردشة، وبالأخص الدردشات الجماعية.

وقالت صحيفة "ذا فايننشيال إكسبريس" إن الإصدار التجريبي الجديد من "واتسآب" على نظام تشغيل "أندرويد" يضم حاليا ميزة جديدة ثورية، ستمكن المستخدمين من الرد بشكل خاص على أي شخص آخر داخل أي دردشة جماعية، من دون أن يراها الآخرين.

© REUTERS / RUPAK DE CHOWDHURI واتسآب" يختبر ميزة أمنية حصرية على هواتف "آيفون"

ومن المقرر أن يتم دعم التحديث الجديد لكافة مستخدمي " واتسآب " في وقت لاحق، بعد اختبارها بصورة متعمقة.

ولتفعيل تلك الخاصية على نسخة "واتسآب بيتا" ينبغي اتباع الخطوات التالية:

— افتح أي دردشة جماعية خاصة بحسابك على "واتسآب".

— حدد أي جهة اتصال في دردشة واتسآب للحصول على الخيارات.

— ستظهر لك مجموعة من الخيارات، حدد خيار "الرد على الخاص".

WhatsApp adds new feature for group chats: 'Reply privately' — https://t.co/LqreUBiUQ6 pic.twitter.com/lqAkdAtmJe — News On Screen (@NewsOnScreen) November 3, 2018

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— ستفتح لك نافذة دردشة جديدة على "واتسآب" ستتمكن من خلالها من إرسال رسالة خاصة دون أن يراها باقي أعضاء الدردشة الجماعية.