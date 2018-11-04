فضيحة كبرى... سرقة ونشر 81 ألف محادثة خاصة على "فيسبوك"

نشر مجموعة من القراصنة "الهاكرز" نحو 81 ألف محادثة خاصة "دردشة" خاصة بعدد واسع من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال موقع "تيك رادار" التقني المتخصص، إن ذلك الأمر يعد "فضيحة كبرى" بالنسبة لفيسبوك، وستؤثر كثيرا في الصورة الخاصة بالشركة، خاصة بعد إعلانها السابق عن اختراق آلاف الحسابات.

وكانت " فيسبوك " قد أعلنت، نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، عن اختراق نحو 50 مليون حساب تابع لها على منصة "فيسبوك".

وقالت "فيسبوك" في بيان رسمي نشرته على مدونتها، إن فريق الهندسة التابع لها اكتشف يوم 25 سبتمبر/ أيلول، مشكلة أمنية أثرت على ما يقرب من 50 مليون حساب تابع لها.

وأشار نائب رئيس "فيسبوك"، جاي روزين، إلى أن الهاكرز تمكنوا من اختراق قائمة أصدقاء أكثر من 400 ألف شخص، ما جعلهم يصلون إلى البيانات الشخصية لنحو 30 مليون مستخدم.

وأوضح الموقع التقني أن الهاكرز استخدموا امتدادات متصفح "طرف ثالث" لمراقبة اتصالات ودردشات مستخدمي "فيسبوك".

وأفاد الموقع أن الدردشات المنشورة تخص أكثر من 120 مليون حساب على فيسبوك.

Hackers publish 81,000 private Facebook conversations https://t.co/6HLIZaAJJj pic.twitter.com/o7C09pfssU — World News Facts (@JBrady78747216) November 3, 2018

​

وأشار الموقع إلى أن الاختراق الأخير الخاص بالدردشات يختلف عن الاختراق السابق، الذي أعلنت عنه "فيسبوك"، وغير مرتبط به تماما.

وقالت إن الأهداف الرئيسية من عملية الاختراق، هو تصفح المعلومات الشخصية للمستخدمين، وسرقتها ومعرفة كافة بياناته الشخصية والبنكية.