علماء يحددون طريقة لخفض الوزن

العلماء قاموا بدراسة شملت أكثر من ألف شخص، تابعوا خلالها هؤلاء الأشخاص لمدة عام كامل، ولاحظوا أن الذين يقومون بقياس وزنهم يوميا يخسرون كميات من وزنهم.
وشملت الدراسة أيضا أشخاصا لم يكونوا يقومون بقياس وزنهم بشكل يومي، ولاحظ العلماء وجود اختلاف بين المجموعتين، بحسب ما نقل موقع "eurekalert".
واتضح أن الأشخاص الذين يقيسون وزنهم مرة واحدة أسبوعيا لم يفقدوا وزنهم خلال السنة، في حين ارتفعت معدلات خسارة الوزن لدى هؤلاء الأشخاص الذين كانوا يقيسون وزنهم من ست إلى سبع مرات أسبوعيا.
كما لم يعط الباحثون أي أهمية لبرامج التغذية او ممارسة الرياضة للذين خضعوا للإختبار.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)