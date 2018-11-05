دراسة تحدد العمر الذي يجب عنده التوقف عن التدخين

توصل مجموعة من الأطباء إلى العمر المناسب للإقلاع عن التدخين، إذ وجدوا أن الفترة مابين 40 إلى 45 سنة هي أفضل فترة للإقلاع.

نتائج البحث تم عرضها في اجتماع جمعية القلب الأمريكية في دالاس.

وأظهرت الدراسة أنه بعد مرور 5 سنوات على الإقلاع عن التدخين، ستتحسن الصحة بشكل ملحوظ، حيث ستنخفض معدلات الإصابة بنوبة قلبية و سكتة دماغية بنسبة 38%.

وأكدت العديد من الدراسات الطبية أن التدخين يعتبر السبب الأول لحوادث الوفاة المبكرة، وبحسب الإحصائيات فإنه يتوفى حوالي 6 ملايين شخص سنويا بسبب التدخين، ويموت اثنين من كل ثلاث أشخاص ممن يتعاطون التبغ.

كما ووجد الأطباء المزيد من الآثار السيئة للتبغ و التي تتجاوز مضاره على الرئتين، فالتدخين يسرع من الشيخوخة كما و يغير هيكلة و تركيب جدران الاوعية الدموية لتصبح أكثر هشاشة.

و تحدثت ميريث دونكان المشاركة في البحث، على أن الذين يستهلكون علبة سجائر واحدة يوميا على مدار 20 عاما معرضون بنسبة 70% للإصابة بالنوبات القلبية و السكتات الدماغية.