دراسة تحدد العمر الذي يجب عنده التوقف عن التدخين

نتائج البحث تم عرضها في اجتماع جمعية القلب الأمريكية في دالاس.
وأظهرت الدراسة أنه بعد مرور 5 سنوات على الإقلاع عن التدخين، ستتحسن الصحة بشكل ملحوظ، حيث ستنخفض معدلات الإصابة بنوبة قلبية و سكتة دماغية بنسبة 38%.
وأكدت العديد من الدراسات الطبية أن التدخين يعتبر السبب الأول لحوادث الوفاة المبكرة، وبحسب الإحصائيات فإنه يتوفى حوالي 6 ملايين شخص سنويا بسبب التدخين، ويموت اثنين من كل ثلاث أشخاص ممن يتعاطون التبغ.
كما ووجد الأطباء المزيد من الآثار السيئة للتبغ و التي تتجاوز مضاره على الرئتين، فالتدخين يسرع من الشيخوخة كما و يغير هيكلة و تركيب جدران الاوعية الدموية لتصبح أكثر هشاشة.
و تحدثت ميريث دونكان المشاركة في البحث، على أن الذين يستهلكون علبة سجائر واحدة يوميا على مدار 20 عاما معرضون بنسبة 70% للإصابة بالنوبات القلبية و السكتات الدماغية.
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