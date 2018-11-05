المكسرات وسيلة لتخفيف الوزن وتحسين عمل القلب

توصل خبراء وباحثون من جمعية القلب الأمريكية، إلى أن الاستهلاك اليومي للمكسرات يمنع زيادة الوزن ويحسن من عمل القلب.

الدراسة التي شملت 126 ألف رجل و إمرأة لم يعانوا من أي أمراض مزمنة لمدة أربع سنوات، وتناولا المكسرات بشكل شبه يومي في هذه المدة.

© Photo / CC الأطباء يكشفون تأثير المكسرات على القلب

وتبين بأن تناول 30 غراما من المكسرات لن يضر أبدا، بل سيساعد في محاربة السمنة، وأضاف الباحثون إلى أن تناول المكسرات بشكل كبير سيساهم بزيادة الوزن.

وتحدث ليو إكسياوران أحد القائمين على الدراسة، بأنه غالبا ما يرى الناس بأن المكسرات غنية بالدهون و السعرات الحرارية ولذلك نادرا مايعتبرونها وجبات خفيفة صحية، لكنها في الواقع تزيد من الوزن و تحسن الصحة.

كما أكد العلماء بأن تناول المكسرات يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب و الاوعية الدموية، ولكن يجب أن يتم ذلك بكميات محدودة، بحسب مانشر موقع "eurekalert".