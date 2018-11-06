روسيا تنشئ قاعدة على القمر

تخطط روسيا، كجزء من برنامجها القمري، لإنشاء قاعدة طويلة المدى على سطح القمر.

وصرح رئيس "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، لوكالة "سبوتنيك"، لدينا خطة في دراسة القمر بما في ذلك بمساعدة روبوتات الأفاتار.

وقال روغوزين: "يتعلق الأمر بإنشاء قاعدة طويلة الأمد، غير قابلة للحياة، ولكن تتم زيارتها".

وأشار إلى أن هذه المهمة أكثر طموحا من تلك التي كانت أمام الولايات المتحدة خلال برنامجها القمري في الستينات والسبعينات، فهنا يحدث الانتقال إلى أنظمة الروبوتات الآلية، التي من المفترض أن تحل المهام على سطح القمر مباشرة.

وتناقش الآن إمكانية استخدام التربة القمرية للقيام بالطباعة الثلاثية الأبعاد على القمر مباشرة، وهذا عن طريق استخراج مسحوق من التربة يتم تلبيده لإنشاء البناء.

ومن المقرر أن يتم أول هبوط رائد الفضاء الروسي على القمر عام 2030.