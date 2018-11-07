"غوغل" تبدأ في طرح "بيكسل سليت" للطلب المسبق

أعلنت شركة "غوغل" أنها باشرت في طرح حاسبها اللوحي "بيكسل سليت" بدءا من اليوم الأربعاء 7 نوفمبر/تشرين الثاني، وفقا لنظام الطلب المسبق.

وأوضحت الشركة الأمريكية أنها ستبدأ في طرح "بيكسل سليت" رسميا في الأسواق العالمية، في أواخر شهر نوفمبر الجاري، وفقا لما نقله موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص.

ويبدأ سعر حاسب "بيكسل سليت" من 599 دولارا أمريكيا، ثم 799 دولارا حتى 999 دولارا.

ويمكن للمستخدم أيضا شراء حاسب "غوغل" الجديد "بيكسل سليت" مع عدد من الأجهزة الملحقة، مثل لوحة المفاتيح، التي يصل سعرها إلى 199 دولارا أمريكيا، أو قلم "بيكسل بوك" الأزرق بسعر 99 دولارا.

وكانت "غوغل" قد أطلقت، في وقت سابق، أول حاسب هجين خاص بها، يجمع بين الحاسب اللوحي والمحمول، وهو "بيسكل سليت".

وزودت حاسبها الجديد بشاشة LCD بقياس 12.3 بوصة بدرجة دقة فائقة، بمعدل 3000×2000 بيكسل، كما دعمته بكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل ذات بؤرة واسعة.

وتم دعم "بيكسل سليت" بتطبيق للكاميرا "حصري" من الشركة الأمريكية، والذي سيجعل التقاط الصور به، ثوري بصورة كبيرة، والذي سيضيف تأثيرات مميزة حصرية.

وقالت غوغل إن "بيكسل سليت" سيكون أول حاسب محمول قابل للتحول إلى حاسب لوحي يعمل بنظام تشغيل "كروم أو إس"، كما أنه سيكون مدعوم بنظام تشغيل "ويندوز 10" أيضا، بالإضافة إلى عمله بنظام تشغيل "أندرويد باي" الجديد.

أما بالنسبة للمعالج، فيتم دعمه بـ3 معالجات دفعة واحدة، أحدهما للنسخة اللوحية بسرعة 1.5 غيغاهرتز، والنسخة الكاملة بسرعة 4.2 غيغاهرتز، وآخر بسرعة 3.9 غيغاهرتز، كما سيتم تزويده أيضا بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 16 غيغابايت، بالإضافة إلى نموذج أقل بسعر أقل بسعة 8 غيغابايت.