روسيا ترجئ إطلاق القمر الاصطناعي "زوند- إم" لدراسة الشمس

أرجأت روسيا إطلاق القمر الاصطناعي "زوند- إم" لدراسة الشمس ومراقبتها، حتى عام 2025.

موسكو — سبوتنيك. وتشير التعديلات على الوثائق التعاقدية التي نشرت على موقع المشتريات الحكومية الروسية، اليوم الأربعاء: "إنجاز تصنيع القمر الاصطناعي الفضائي "زوند- إم" وإطلاقه يتم في إطار تنفيذ برنامج الفضائي الفيدرالي للأعوام المقبلة".

وكان مصدر في قطاع الصواريخ الفضائية قد أفاد لوكالة "سبوتنيك"، بأن إطلاق "زوند- إم" قد يؤجل إلى ما بعد عام 2025 عندما يبدأ موعد تنفيذ برنامج الفضائي الفيدرالي الجديد.

وسيكون "زوند- إم" جزءا من مجموعة دراسة الغلاف الأيوني والمناخ الفضائي "أيونوزوند". ومن المخطط إرسال أربعة أجهزة "أيونوسفيرا- إم" إلى المدار ضمن هذه المجموعة حتى عام 2025.

ويهدف هذا المشروع لرسم خريطة الشمس قياس معايير الأشعة السينية والأشعة فوق البنفسجية، قياس التكوين الأيوني للغلاف الجوي العلوي وقياس المجال المغناطيسي.