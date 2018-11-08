وصفة سحرية لخسارة الوزن إلى الأبد

توصلت مجموعة من العلماء في جامعة روفيرا وفيرجيل الإسبانية، إلى برنامج غذاء منخفض السعرات الحرارية يساهم في إنقاص الوزن والتقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

البرنامج الغذائي الذي توصل إليه العلماء جاء بعد دراسة شملت 600 شخص يعانون من مشاكل بالوزن الزائد وتتراوح أعمارهم ما بين 55 إلى 75 سنة.

حيث تم إخضاع هؤلاء المرضى لبرنامج غذائي يعتمد فيه بشكل أساسي على الخضار والفواكه والبقوليات والمكسرات، بالإضافة لتناول كميات كبيرة من الأسماك والمأكولات البحرية، وهو نظام متبع في دول حوض البحر الأبيض المتوسط.

ولاحظ العلماء بأن 33 في المئة من هؤلاء الذين شملتهم الدراسة قد فقدوا ما نسبته 5 في المئة على الأقل من وزنهم، مقارنة بهؤلاء الذين لم يتبعوا هذا النظام، بحسب ما نقل موقع "MedicalXpress".

كما أكد العلماء على ضرورة استبدال اللحوم الحمراء بالبيضاء الموجودة في الأسماك والمأكولات البحرية.

وأضافت الدراسة بأن اتباع نظام غذائي يعتمد على التقليل من اللحوم الحمراء والدهون لا يعني بالتأكيد إمكانية خسارة الوزن لفترة طويلة بل يجب أن يكون هناك نظام متكامل للغذاء.