زلزال يضرب المحيط المتجمد الشمالي

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الجمعة، أن زلزالا بقوة 6.8 درجة وقع في جزيرة يان ماين النرويجية بالمحيط المتجمد الشمالي.

موسكو — سبوتنيك. ولم يصدر تحذير فوري عن موجات مد عاتية (تسونامي) كما لم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا جراء الزلزال الذي كان على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد نحو 125 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من منطقة أولونكينبوين في يان ماين.

Shallow M6.0 earthquake hits north of Franz Josef Land, Arctic Ocean https://t.co/yaCBtBMOud #earthquake #ArcticOcean — The Watchers (@TheWatchers_) October 28, 2017

يذكر ان الجزيرة نفسها تقع بين غرينلاند والبحر النرويجي، على بعد 500 كيلومتر شرق غرينلاند.