العلماء يكشفون الصلة بين السمنة وانقطاع التنفس أثناء النوم

أدت زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من السمنة إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم، والذي يمكن أن يكون بداية لأمراض مثل احتشاء عضلة القلب أو السكتة الدماغية.

وقال ميخائيل بوليوكتوف، رئيس قسم طب النوم في جامعة سيتشينوف موسكو الطبية، بعد إجراء دراستين في الولايات المتحدة بفاصل زمني من عشر سنوات، فوجئ العلماء بأن خلال هذا الوقت زاد معدل انقطاع التنفس أثناء النوم بنسبة 10٪ تقريبا، أي أنه في بداية الدراسة كان لدى 2- 4٪ من السكان، ويربط الأطباء هذا الواقع بزيادة عدد الناس الذين يعانون من السمنة.

وأضاف، أن انقطاع التنفس هو مؤشر خطر لتطور أمراض خطيرة مثل احتشاء عضلة القلب والسكتة الدماغية وتصلب الشرايين، وعلاوة على ذلك، عندما ينقص الشخص الأكسجين، تتدهور قدراته العقلية.

وأشار طبيب قلب وخبير نوم، ألكسندر كالينكين، إن انقطاع النفس يفسد إنتاج العديد من الهرمونات، خاصة هرمون النمو، التي وهذا يؤدي إلى دعم السمنة بسبب وظيفة الهرمون.

وشدد كالينكين: "من الصعب على الأشخاص الذين يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم، الذي يظهر عن طريق الشخير السريري، فقدان الوزن، إذا لم تقم بإزالة الاضطرابات التنفسية".

ووفقا للطبيب، في معظم الحالات، يتم استخدام أجهزة خاصة لعلاج توقف التنفس أثناء النوم.