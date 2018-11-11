مفاجأة مميزة من "واتسآب" إلى مستخدمي "أندرويد" و"آي أو إس"

كشفت تقارير إخبارية عن أن منصة التراسل الفوري الأشهر "واتسآب" طرحت بصورة مفاجئة تحديثا جديدا على نظامي التشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

وأشار موقع "نوكيا باور يوزر" التقني المتخصص إلى أن "واتسآب" بدأت فعليا في طرح ميزة البحث عن الملصقات على نظام تشغيل "أندرويد".

ويأتي هذا التحديث بعد أيام فقط من طرح " واتسآب " نفس الميزة على نظام تشغيل "آي أو إس".

ويأتي التحديث الجديد على "واتسآب" بعدد من الرموز التعبيرية المختلفة، التي ستسمح للمستخدم بتحميلها وإرفاقها برسائله ودردشاته المختلفة.

كما قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن مصادر من داخل "واتسآب" المملوك لشركة "فيسبوك" أكد أن المنصة بصدد طرح تحديث آخر يتيح للمستخدم تقنية جديدة، ألا وهي "وضع الإجازة".

وتسمح تلك التقنية الجديدة لمستخدم "واتسآب" بكتم معظم الإشعارات في وقت معين، وأرشفتها، بحيث يمكن للمستخدم الإطلاع عليها، بعد عودته من الإجازة، من دون أي إزعاج حينها.

WhatsApp is working on a stickers search feature on Android, that will be available in future.

It’s under development. pic.twitter.com/ZtOK5RXrMB — WABetaInfo (@WABetaInfo) November 8, 2018

ويمكن لتلك التقنية أن يتم تخصيصها بحيث يسمح لمجموعة معينة من الأشخاص أو لحساب معين على "واتسآب" بتجاوز "كتم" الإشعارات، وأن يصل للمستخدم إشعاراته، حتى إذا كان "وضع الإجازة" مفعلا.