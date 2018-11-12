طريقة فعالة للحماية من النوبات القلبية

أجرى علماء أمريكيون دراستين كبيرتين، توصلوا خلالها إلى أن العقاقير المصنوعة من زيت السمك فعالة لمنع النوبات القلبية والسكتات الدماغية والأنواع الأخرى من أمراض القلب والأوعية الدموية

وأفادت مجلة "Science Alert"، اليوم الاثنين 12 تشرين الثاني/نوفمبر، أن أكثر من 8 آلاف شخص شاركوا في الدراسة الأولى. وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين، تناولت المجموعة الأولى الأحماض الدهنية أوميغا 3 غير المشبعة الموجودة في زيت السمك وتناولت المجموعة الثانية عقارا وهميا.

© Fotolia / Bits and Splits الأطباء يجدون علاقة غريبة بين النوبات القلبية ومشاكل "الانتصاب" عند الرجال

وأظهرت النتائج أن المتطوعين من المجموعة الأولى، الذين يعانون من مشاكل قلبية أقل عرضة للوفاة من النوبات والسكتات الدماغية.

وشارك في الدراسة الثانية 26 ألف شخص. وتمت مراقبتهم وسطيا 5 سنوات. ولاحظ العلماء تأثير أنواع مختلفة من أدوية أوميغا 3.

وأشار العلماء إلى أن الأشخاص، الذين استهلكوا أقل من وجبة ونصف الوجبة من الأسماك أسبوعيا سجلوا انخفاضا في عدد النوبات القلبية أثناء تناول أوميغا 3.

ووفقا للخبراء فإن الأدوية المصنوعة من زيت السمك آمنة، أي ليس هنالك ما يدعو المرضى، الذين يتناولونها إلى التوقف عنها.

وتوصل العلماء، في وقت سابق إلى فوائد الخضروات والأسماك الرئيسية للقلب. وتبين أنه بسبب تراكم مادة خاصة في الدم، تدعى ثلاثي ميثيل أمين أكسيد، الموجودة في هذه المواد، يحمي من سماكة جدران الأوعية الدموية وتطور تضخم القلب.