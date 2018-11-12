"سامسونغ" تختبر شاشات للمعاقين... تعمل بالدماغ

قد يتمكن مشروع جديد من إعداد وتنفيذ فريق "سامسونغ" في سويسرا، أن يقدم أول تلفزيون ذكي في العالم، يتم التحكم فيه، والانتقال بين قنواته المختلفة، من خلال الدماغ فقط، وفقا لموقع "بي جي آر" الأمريكي.
وسيتم تشغيل الشاشات الجديدة، بالاعتماد على أفكار المشاهد فقط، وذلك بفضل نظام يجمع بين أجهزة استشعار لرصد المخ وجهاز لتعقب العين، من أجل تحديد الاختيارات التي ينوي المشاهد القيام بها.
وتأمل "سامسونغ" من خلال شراكتها مع العلماء السويسريين، في جعل النظام ذكيا بما فيه الكفاية لقبول الأوامر عبر أوامر الدماغ وحدها، مما يعني أنك ستحتاج فقط إلى التفكير في تغيير حجم الإجراء المطلوب تنفيذه.
ولم تلمح "سامسونغ" إلى فكرة أن هذه الشاشات ستكون منتج استهلاكي متوافر في الأسواق، خاصة وأن المشروع لا يزال في مرحلة مبكرة نسبيا، ومن المتوقع أن تجري "سامسونغ" اختبارا أوليا للشاشات في وقت مبكر من أوائل عام 2019.
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