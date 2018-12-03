علماء روس يحددون العمر والجنس من خلال المشاركات في مواقع التواصل الاجتماعي

وأفادت صحيفة "إزفيستيا" الروسية أن الطريقة تسمح بتحديد عمر كاتب النص على الإنترنت بدقة تصل إلى 80%، حتى إن حاول إخفاء الحقيقة عن نفسه.

© Photo / CC0 Creative Commons "فيسبوك" يريك الوقت الذي تقضيه على مواقع التواصل الاجتماعي

وتأخذ الخوارزمية في الحسبان الملامح اللغوية لكتابة النص وموضوعيته وأنماط الكلام المستخدمة وتقوم بتحليل الكلمات المستخدمة بتكرار والقواعد العامة.

ووفقا للعلماء، فإن هذه الطريقة جزء من مشروع كبير لتحديد هوية الشخص المجهول.

فقد وضع العلماء، في وقت سابق، خوارزمية لتحديد جنس المستخدم على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعملون الآن على تحديد تعليم المستخدم ونشاطه المهني ومكان إقامته.

ويمكن استخدام الطريقة لتحديد هوية المستخدم للأغراض "السلمية"، أو على سبيل المثال، لزيادة دقة عرض الإعلانات، إضافة إلى زيادة السلامة، سواء في الإنترنت أو الحياة العادية.

إذ قال رئيس مجموعة العمل على الخوارزميات في المعهد: "يصاحب تطور الاتصالات عبر الإنترنت بزيادة مستوى الجريمة السيبرانية. كما يتم استخدام الإنترنت للبحث عن ضحايا جدد والتواصل معهم من قبل المحتالين والأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية ومن يقومون بالتجنيد في المنظمات الإرهابية".

كما أشار إلى أن هذه الطريقة ستساعد في الحد من أنشطة المحتالين ومجرمي الإنترنت وتجري تحليلا نوعيا للرسائل المجهولة، بما في ذلك التي تهدد السلامة العامة.

وستوسع الطرق المتقدمة من إمكانية الرصد الاجتماعي ونشاط المواطنين.