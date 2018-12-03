أفضل كاميرات هواتف ذكية لعام 2018... مفاجأة أمريكية

شهدت قائمة أفضل كاميرات هواتف ذكية تم تصميمها لعام 2018، ظهور مفاجأة تم صناعتها بأياد أمريكية.

ونشر موقع "تومز غايد" التقني المتخصص، قائمة بأفضل كاميرات للهواتف الذكية لعام 2018، والتي شهدت ظهور عدد من أشهر الهواتف الذكية، وغياب هواتف أخرى شهيرة.

لكن المفاجأة، وفق الموقع هو اعتلاء هاتف "غوغل" الأخير "بيكسل 3" القائمة، بحصوله على لقب "أفضل كاميرا هاتف ذكي على الإطلاق".

أفضل كاميرا هاتف ذكي: غوغل بيكسل 3

وعلل الموقع اختياره، بأن "بيكسل 3" كسب الرهان، بإطلاقه تحسينات كبيرة في كاميرا هاتفه الذكي الأحدث، واستفاد من تقنيات "غوغل" المميزة وأبرزها دعمه بمساعد غوغل الذكي وتقنيات التصوير الحسابي، ليقدم "أفضل صورة" يمكن التقاطها بهاتف ذكي حتى الآن.

كما أن "بيكسل 3" يمكنها طمس أي مشهد غير مرغوب من داخل الصورة، كما تساعد العدسة المزدوجة على التركيز على تفاصيل في الخلفية مثلا، بالإضافة إلى جلب صورة محسنة إلى حد بعيد في الضوء المنخفض، بفضل ميزة "نايت سايت".

أفضل كاميرا لمساعد غوغل: سامسونغ غلاكسي نوت 9

باتت الكثير من الهواتف الذكية تعتمد على تقنيات الذكاء الصناعي في كاميرات هواتفها، لكن "غلاكسي نوت 9" الأمر مختلف، حيث أن تقنية "سين أوبيمايزر" تجعل الهاتف قادر على التعرف على نحو 20 سيناريو مختلف للمشهد، وضبط إعدادات كاميرا الهاتف علىنحو سريع لالتقاط صورة مثالية مع تباين ونسبة سطوع وتشبع مناسبة.

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أفضل كامير لهاتف آيفون: آيفون إكس إس ماكس

تمكنت شركة "أبل" الأمريكية من تحسين كاميرات هواتفها في الآونة الأخيرة، لكن في هاتف "آيفون إكس إس ماكس"، تمكنت من إضافة مستشعر يحتوي على بيكسلات أكبر وأعمق، للسماح بالتعامل مع الضوء بنسبة أفضل بـ50% تقريبا عن كاميرا هاتف "آيفون X"، كما أن وضع تصوير "سمارت إتش دي آر" الجديد يجعل الصور أفضل وأسرع بصورة مذهلة.

أفضل كاميرا مع الإضاءة المنخفضة: سامسونغ غلاكسي إس 9 بلس

ركزت "سامسونغ" بصورة كبيرة على تحسين كاميرات هواتفها الرائدة التي أطلقتها عام 2018، لكن هاتف "غلاكسي إس 9 بلس" يمكن أن يكون الهاتف المثالي في التقاط الصور مع ظروف الإضاءة المنخفضة، بفضل تقنية "لايف فوكس".

Samsung Galaxy S9, Galaxy S9+ Reportedly Get Second One UI Beta Update; Galaxy Note 9 Users Now Able to Sign Up #SamsungGalaxyS9 #UIBetaUpdate https://t.co/1h3AQwy5TO pic.twitter.com/pj3fVLVBlH — ForbesByte (@ByteForbes) December 3, 2018

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أفضل كاميرا هاتف اقتصادي: نوكيا7.1

"نوكيا" نفذت نصيحة "لماذا تدفع أكثر إذا كنت يمكن أن تحصل على الأفضل بسعر أقل"، وهو ما نفذته في هاتفها "نوكيا 7.1"، والذي دعمته بكاميرا مثالية، وبسعر لا يتجاوز الـ350 دولار أمريكي.

أفضل كاميرا هاتف بعدسات ثلاثية: هواوي بي 20 برو

لن يتخيل كيف يمكن أن هاتف "هواوي بي 20 برو" يقدم تجربة فريدة من نوعها بتقديمه هاتف بعدسات ثلاثية، ولكن الأبرز دعمه بتقنيات مذهلة تجعل التجربة مثالية إلى حد بعيد.