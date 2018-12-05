"واتسآب" تحذر: خدعة عمرها عامين تشكل التهديد الأخطر على هاتفك

وأشار "واتسآب"، وفقا لما نقله موقع "سوفتونيك" التقني المتخصص، إلى أن الخطر يتمثل في خدعة انطلقت في المرة الأولى منذ عامين، وتحديدا عام 2016.
ولكن "واتسآب" حذرت أنه بمجرد تحميل التحديث "المزيف" فجميع بياناتك وهاتفك ستكون مهددة من قبل مجموعة الهاكرز، التي أطلقت ذلك التطبيق المزيف.
وانتشرت مجددا رسالة فيديو بعنوان "مارتينيللي"، والتي تقدم لمستخدمي "واتسآب" رسالة دعائية لتطبيق "واتسآب الذهبي" والذي بمجرد فتحه أو تحميل رابط "واتسآب الذهبي" يتم تثبيث فيروس على هاتف الضحية.
You definitely want to avoid this #WhatsApp “update”https://t.co/GSSNUEiGIB pic.twitter.com/uWOLDJPg88— Softonic (@softonic) December 5, 2018
وقالت "واتسآب" إن أي فيديوهات أو تطبيقات يطلب منك تحميلها يدويا عن طريق تنزيل ملف بامتداد APK، هي برامج مزيفة، ويمكن أن تسبب ضررا كبيرا لهاتفك.
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