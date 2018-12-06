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    فتيات يلعبون وسط نافورة مياة لارتفاع درجات الحرارة في مدينة كييف، أوكرانيا 13 يوليو/ تموز 2016

    ستزيد هذا العام... دراسة تحذر من انبعاثات الكربون العالمية

    © AP Photo / Efrem Lukatsky
    علوم
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    حذر تقرير نشره علماء، أمس الأربعاء، من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، موضحا أنها سترتفع بنحو 3% هذا العام بسبب استمرار استخدام الوقود الأحفوري، وهو ما يبدد الآمال في أن الزيادة التي حدثت في عام 2017 كانت مؤقتة بعد عامين من التراجع.

    قالت كورين لو كوير، المشاركة في إعداد تقرير مشروع الكربون العالمي، إن الصين والولايات المتحدة شهدتا زيادة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، في حين أظهرت أوروبا انخفاضا لكن هذا الانخفاض لم يكن بالقدر المتوقع، بحسب "رويترز".

    الشمس
    © Photo/ NASA's Marshall Space Flight Center
    علماء يدرسون عمل مصد لأشعة الشمس للحد من الاحتباس الحراري
    وأضاف التقرير السنوي لمشروع الكربون العالمي إن الانبعاثات العالمية زادت بنسبة 1.6 في المئة العام الماضي، وستزيد بنسبة أكبر هذا العام بسبب الاستخدام المستمر للفحم والنفط والغاز الطبيعي.

    وكشفت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، أن العالم في طريقه إلى ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية في القرن الحالي بمقدار يتراوح بين ثلاث وخمس درجات مئوية. وأضافت أن الزيادة ستكون أكبر إذا تم استخدام جميع موارد الوقود الأحفوري المعروفة.

    يشار إلى أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كانت ثابتة تقريبا في الفترة من 2014 إلى 2016، وهو ما بعث آمالا بأن الانبعاثات قد بلغت ذروتها في عام 2013.

    وتعتبر البيانات، التي نشرت على هامش محادثات بين نحو 190 دولة في بولندا بشأن تفعيل اتفاقية باريس للمناخ المبرمة عام 2015، انتكاسة لتحقيق هدف عالمي للحد من الانبعاثات لتجنب المزيد من الفيضانات وموجات الحرارة وارتفاع مستويات البحار.

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    الكربون, الفحم, أخبار, درجات الحرارة, دراسة
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