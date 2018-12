العلماء يحددون النظرية الأساسية لتكون الأرض

وأشار موقع "Phys.org" إلى وجود 3 فرضيات رئيسية حول أصل كوكبنا. وتنص إحدى تلك الفرضيات على أن الأرض نمت بسرعة نسبية (من سنتين إلى 5 ملايين سنة)، حيث أخذت الماء والغازات الضرورية للحياة من السحب المحيطة بالشمس الصغيرة.

© Photo / University of New Hampshire Center for Coastal and Ocean Mapping/Joint Hydrographic Center