تحذير للحوامل بعدم استخدام مبيدات الحشرات

وهذه المبيدات المعروفة بالمبيدات العضوية الفوسفاتية جرى تطويرها في الأساس كغازات للأعصاب وأسلحة حرب، وأصبحت تستخدم اليوم في مكافحة الحشرات في المزارع وملاعب الجولف ومراكز التسوق والمدارس، وفقا لـ"رويترز".

© Sputnik . Anton Biletskei طريقة سحرية تكشف طعامك الذي قد يحتوي "مبيدات"

ويمكن أن يتعرض الإنسان لهذه الكيماويات عن طريق الغذاء أو الماء أو حتى الهواء.

وقال علماء في بيان نشرته دورية "بلوس"، الطبية إنه يتعين حظر هذه الكيماويات تماما لأنه على الرغم من السماح باستخدامها في الزراعة بمستويات منخفضة في الوقت الراهن فإنها ترتبط بإعاقة ذهنية دائمة لدى الأطفال.

وقالت إرفا إرتس بتشوتو، التي قادت فريق البحث وهي مديرة مركز علوم الصحة البيئية في كلية ديفيس للطب بجامعة كاليفورنيا لرويترز هيلث إنه على الرغم من زيادة الأدلة على وجود أضرار فإن العديد من الناس مازالوا يستخدمون المبيدات العضوية الفوسفاتية على نطاق واسع.

وأضافت أن هذا قد يرجع لأسباب، منها أن التعرض المستمر بمستويات منخفضة لا يسبب أعراضا ملحوظة في الأمد القريب، مما يؤدي لافتراض خاطئ بأن التعرض لهذه المستويات المنخفضة لا يستدعي الاهتمام.

وما أن تصل هذه المبيدات إلى الرئتين أو الأمعاء، فإنها تمتص في مجرى الدم، وقد تصل إلى الأجنة عبر المشيمة، ثم يحمل الدم هذه الكيماويات إلى المخ أثناء تكونه.

وقال علماء إنه من أجل منع تعرض الأم لهذه الكيماويات يتعين حظر استخدام هذه المنتجات لأغراض زراعية أو غيرها، كما يتعين فحص المياه لرصد هذه الكيماويات إن وجدت.

كما يمكن للنساء الحوامل الوقاية من اضطرابات النمو العصبي لدى الأطفال، عن طريق تناول فيتامينات منها حمض الفوليك والحديد.