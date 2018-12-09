شركة صينية تعلن وصول هاتف "المفاجأة الثلاثية" بعد 9 أيام

أعلنت شركة "لينوفو" الصينية الرائدة في مجال تصنيع الأجهزة الذكية وصول هاتفها، الذي يطلق عليه هاتف "المفاجأة الثلاثية" الذكية، بعد 9 أيام تقريبا.

وقال موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إن هاتف "لينوفو زد 5 إس" سيصل رسميا إلى الأسواق يوم 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ويتميز هاتف لينوفو الجديد بأنه سيكون أول هاتف خاص بها مدعوم بـ"3 كاميرات" خلفية دفعة واحدة، والمزودة بخواص تقنية ذكية فائقة الجودة.

ويأتي شكل كاميرات هاتف "لينوفو زد 5 إس" الثلاث على هيئة كاميراتين بجانب بعضهما البعض، وكاميرا ثالثة بجوارهم، فيما يأتي أسفل منهم مستشعر بصمة الأصبع.

كما يضم هاتف لينوفو الأحدث كاميرا أمامية واحدة تقع في منتصف الواجهة الأمامية بزاوية تصوير عالية مثالية في التقاط صور السيلفي.

وسيأتي "لينوفو زد 5إس" بشاشة لمسية بقياس 6.39 بوصة، وبمعالج ثماني النواة من إنتاج شركة "كوالكوم" الأمريكية.

Lenovo Z5s Hands-on Photos Surfaces —Confirms A Hole In the Screen https://t.co/kABVedNfA1

via @Topgist247



The device is not the first phone to feature a pierced screen, but the location of the hole is important – it’s in the center. Both Huawei and Samsung seem to have… pic.twitter.com/nEJWYDbuBv — TopGistNaija (@TopGist247) November 30, 2018

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ومن المقرر أن تدعم لينوفو هاتفها الأحدث ببطارية بسعة 3210 ميللي أمبير في الساعة، وسيعمل كذلك بنظام تشغيل "أندرويد باي"، مع واجهة تشغيل "زد يو آي".

Lenovo Z5s will be announced on December 18 in China https://t.co/KGg8YCJiGR pic.twitter.com/yUb6IQGV15 — Rayarena (@rayarenablog) December 7, 2018

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