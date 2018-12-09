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11:23 09 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    جهاز لوحي

    التكنولوجيا قد تساعد مرضى الشلل على استخدام الحواسب اللوحية

    © AP Photo / Koji Sasahara
    علوم
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    خلصت تجربة حديثة إلى أن المرضى الذين يعانون من الشلل قد يتمكنون يوما ما من استعمال الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي، عن طريق مجرد التفكير فيما يريدون القيام به، وذلك بمساعدة أجهزة استشعار يتم زرعها في أدمغتهم.

    وقال جايمي هندرسون، من كلية الطب بجامعة ستانفورد في كاليفورنيا، إن تجارب سابقة كانت قد حققت بعض النجاح في الاستفادة من أجهزة استشعار في الدماغ متصلة بأجهزة كمبيوتر معدلة في مساعدة مرضى الشلل، لكتابة ما يصل إلى 8 كلمات في الدقيقة، لكن التجربة الحالية ركزت على مساعدة المرضى في استعمال أجهزة الكمبيوتر اللوحي والهواتف الذكية دون أي تعديلات خاصة عليها، وفقا لرويترز.

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    © REUTERS / JOHN GRESS
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    وأضاف هندرسون في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "ربما لا يزال أمامنا سنوات حتى نصل إلى جهاز يمكن زرعه وتوافق عليه إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية حتى يتسنى توفيره لاستخدامه على نطاق واسع، إلا أنني على قناعة بأن معظم العراقيل التكنولوجية قد أزيلت وسنرى في المستقبل القريب أجهزة مساعدة تسمح للمصابين بالشلل بالتحكم في كمبيوتر باستخدام أفكارهم فحسب".

    وشملت التجربة 3 مرضى فقط، بينهم إثنان مصابان بضعف أو عجز عن تحريك الذراعين والساقين بسبب التصلب الجانبي الضموري، فيما أصيب المريض الثالث بالشلل بسبب إصابة في العمود الفقري.

    وزرع العلماء أجهزة بحجم الأسبرين في منطقة بالدماغ تعرف باسم القشرة الحركية، وهي المسؤولة عن التخطيط وتنفيذ الحركات الإرادية.

    والهدف من زرع الجهاز هو رصد الإشارات المرتبطة بالحركات المرغوبة، ثم نقل هذه الإشارات إلى جهاز يعمل بتقنية "البلوتوث"، ومصمم للعمل كفأرة كمبيوتر لاسلكية متصلة بجهاز كمبيوتر لوحي من طراز "غوغل نكسس 9" لم يدخل العلماء أي تعديل عليه.

    وبمساعدة جهاز الاستشعار و"الفأرة" اللاسلكية، تمكن المشاركون في التجربة من الانتقال عبر البرامج الشائعة على جهاز الكمبيوتر اللوحي ومن بينها تطبيقات البريد الإلكتروني والدردشة وتشغيل الموسيقى ونشر مقاطع الفيديو.

    كما تمكن المرضى من إرسال رسائل للأقارب والأصدقاء وأعضاء فريق البحث وكذلك لبعضهم البعض. كما دخل المشاركون على الإنترنت وتفقدوا حالة الطقس وقاموا بالتسوق الإلكتروني.

    وكان أحد المرضى يعزف البيانو واستطاع عزف مقطوعة من السيمفونية التاسعة لبيتهوفن.

    وكتب الباحثون في دورية "بلوس وان" يقولون إن المشاركين استطاعوا القيام بما يصل إلى 22 مهمة تحريك ونقر في الدقيقة باستخدام تطبيقات مختلفة.

    وبالنسبة للتطبيقات النصية، استطاع المشاركون كتابة ما يصل إلى 30 حرفا في الدقيقة.

    وأجرى التجربة فريق من الأطباء والعلماء والمهندسين، وأشار الفريق من قبل إلى أن الجهاز المستخدم في التجربة الحالية قد يمكن الأشخاص من تحريك أذرع آلية أو استعادة السيطرة على أطرافهم رغم فقدانهم القدرة على الحركة بسبب إصابة أو مرض.

    وقال ستيفن تشيز، المدير المساعد لبرنامج الحوسبة العصبية بجامعة كارنيغي ميلون في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا، إن الفريد في التجربة هو أنها لا تتطلب تعديل الأجهزة اللوحية بل يمكن تطبيقها على نفس الأجهزة التي يستخدمها الأصحاء.

    وأضاف تشيز الذي لم يشارك في التجربة "يعني هذا أنه لن تكون هناك حاجة لتصميم برمجيات خاصة لمستخدمي هذه الأجهزة مما يزيد كثيرا من عدد التطبيقات التي سيتسنى لهؤلاء المرضى التعامل معها".

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    علوم, تكنولوجيا, طب, غوغل, أمريكا, الولايات المتحدة الأمريكية
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