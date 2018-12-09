تعرف على البهار الذي يبيض الأسنان ويزيل الوزن الزائد بسرعة

أعلن الخبراء أن الكركم يساعد على تبييض الأسنان وإزالة الوزن الزائد بسرعة. ووفقا لعلماء، فإن النبتة التي يتم استخراج بهار الكركم منها تتمتع بالعديد من الخصائص العلاجية.

وخلصت الدراسة العلمية إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الكركم في كثير من الأحيان، أقل عرضة لمشاكل الوزن الزائد وأمراض الفم.

بالإضافة إلى ذلك، وبسبب خصائص مميزة يتمتع بها بهار الكركم، يمكن استخدامه كمبيض للأسنان، حيث يجب عليك وضعه على السن ثم تنظيفه بفشاة الأسنان لمدة شهر، وفق موقع " وان ".

وللحصول على أفضل النتائج من استخدام الكركم في تبييض الأسنان، تحتاج لأن تنظف أسنانك لمدة لا تقل عن 3 دقائق مرتين أو لثلاث مرات في الأسبوع، حيث ستظهر النتائج الأولى بعد شهر تقريبا من التطبيق.

وأشار العلماء إلى أن الكركم له تأثير إيجابي على حالة اللثة والفم بأكمله.