الحصول على مضاد حيوي فعال من سم الدبور

حصل علماء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا على مضاد حيوي فعال من سم الدبور، حيث يستطيع على التغلب على بعض أنواع البكتيريا الضارة.

واكتشف العلماء من خلال الأبحاث العلمية أن سم الدبور يحتوي على أحماض أمينية (الببتيدات) والتي تدمر الأغشية البكتيرية ولها بنية ألفا حلزونية تتفاعل مع أغشية الخلية، وفقا لموقع "fainaidea".

واختبر العلماء الدواء الذي تم الحصول عليه على سبعة أنواع من البكتيريا ، وكانت النتائج إيجابية. ولتحديد تأثير المضاد الحيوي الجديد على الخلايا البشرية، استخدم العلماء خلايا تم الحصول عليها مخبريا، ولم يكن هناك أي تأثير سلبي عليها.

وبعد مرور أربعة أيام على حقن المضاد الحيوي، بدأت الأحماض الأمينية بمحاربة البكتيريا، حيث كان ذلك مفاجأة للعلماء، وذلك بسبب أن هذا التأثير لم يسبق ملاحظته مع العقاقير التجريبية.

ويريد الباحثون إجراء تجارب إضافية من أجل تأكيد النتائج التي تم الحصول عليها مسبقا.