"التسوق المباشر"... ثورة فيسبوك الجديدة

وأشار موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص إلى أن الخاصية الجديدة، التي سيدعمها "فيسبوك"، أطلق عليها اسم "التسوق المباشر".

© Sputnik . وثائق سرية أخرى يخشى فيسبوك تسربها

وتمكن تلك الخاصية مستخدم " فيسبوك " من إمكانية التسوق عبر البث المباشر، الذي تستخدمه الشركات من أجل الترويج لمنتجاتها.

ويمكن للمستخدم خلال البث المباشر للمنتج على "فيسبوك" في حالة إعجابه بأي نوع من المنتج أن يلتقط مباشرة صورة للشاشة عبر زر وفرته الشبكة بشكل جديد في الصفحة الخاصة بها.

وبعد التقاط الصور يمكن للمستخدم مباشرة التواصل مع الشركة أو البائع مباشرة عبر تطبيق فيسبوك ماسنجر، الذي سيرسل له قسيمة الدفع، ويمكن من خلالها الدفع بصورة سهلة عن طريق "فيسبوك".

ويتم حاليا اختبار تلك الخاصية في أسواق تايلاند وعدد من المناطق الأخرى المحيطة بها، على أن يتم تعميمها حول العالم في وقت لاحق.

Facebook is testing a shopping mode for live streams: Facebook is testing a new feature that allows merchants to more efficiently sell items on a live stream. When a seller demonstrates items on their stream,… https://t.co/AhjEo1cRLL #TheResistance #ImpeachTrump #NotMyPresident pic.twitter.com/o1frTv4Cdk — Patrick (@cahulaan) December 6, 2018

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