المذنب الألمع يقترب من الأرض في منتصف ديسمبر

يمر مذنب "46/Wirtanen" بالقرب من كوكب الأرض كل 5.4 سنوات. وسيتمكن سكان الأرض هذه المرة من رؤيته، يوم 16 كانون الأول/ديسمبر وحتى كانون الثاني/يناير من عام 2019.

وستشكل المسافة بين الأرض والجرم السماوي 11.5 مليون كم فقط.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المذنب أحد 3 مذنبات اكتشفها عالم الفلك كارل فيرتانين في عام 1948 في مرصد ليك في كاليفورنيا. ولم يكن المذنب مرئي بالعين المجردة في عام 1980 فقط، وذلك لأنها مر قريبا من الشمس وكان من المستحيل رؤيته.

وأعلن "Space.com" أن المذنب يمتلك فترة مدارية قصيرة نسبيا، تمتد إلى 20 عاما ويشكل جزءا من عائلة المشتري.

ويؤكد العلماء أن المذنب "46P/Wirtanen" في هذا العام سيمر أقرب من المرات السابقة من الأرض.