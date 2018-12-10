وداعا للصلع بهذه التقنية الجديدة

توصل باحثون أمريكيون إلى تطوير آلية خاصة لمكافحة إحدى أكثر المشاكل التي يعاني منها البشر على سطح الأرض وهي تساقط الشعر والصلع.

مجموعة الباحثين الأمريكيين بقيادة عالمة بيولوجيا الخلايا، مايومي إيتو، الأستاذة في مركز لانغون الطبي التابع لجامعة نيويورك، توصلوا لدراسة يمكن فيها إعادة نمو الشعر مجددا.

© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa الكشف عن أسباب "غير عادية" لتساقط الشعر

فبحسب موقع "medicalnewstoday" الذي نقل الدراسة، فإن العلماء توصلوا الى مسارات الإشارة أو ما تعرف بـ" القنفذ الصوتي".

قام العلماء بدراسة إشارات الخلايا الليفية اليافعة وهي المسؤولة عن إفراز بروتين "الكولاجين" المسؤول عن مظهر الشعر و الجلد.

واستخدم العلماء مسار ما أسموه "إشارة القنفذ الصوتي"، والتي تستخدمها الخلايا فيما بينها للتواصل.

يعد مسار إشارة القنفذ الصوتي حيويا في نمو أو تطور أصابع اليدين أو القدمين وأيضا في عملية تنظيم الدماغ.

وأظهرت نتائج البحث بأن تحفيز الخلايا الليفية اليافعة من خلال مسار القنفذ الصوتي ساعدت على نمو الشعر في فترة تراوحت من 4 الى 9 أسابيع.

وتركزت دراسة العلماء على تحويل الجلد القديم المتضرر إلى جلد جيني مرة أخرى.