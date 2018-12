كيف تبحث عن أي تغريدة قديمة على "تويتر"

لكن يواجه مستخدمي "تويتر" مشكلة في البحث عن أي تغريدة قديمة قام بنشرها أي شخص أو وسيلة إعلامية أخرى.

ويقدم موقع " مترو " الطريقة المثالية، التي يمكن من خلالها الوصول إلى أي تغريدة قديمة على منصة " تويتر ".

وتأتي تلك الطريقة على النحو التالي:

— افتح خيار البحث المتقدم على "تويتر" أو ما هو مكتوب عليه "Advanced Search".

— ستجد أمامك الكثير من الخيارات للبحث على "تويتر".

— ستجد إمكانية البحث بكلمة ضمن التغريدة أو البحث بعبارة معينة أو بلغة معينة، والتي ستجدها مصنفة على النحو التالي:

(All of these words — This exact phrase — Any of these words — None of these words — These hashtags — Written in).

Need to find customers in your area or just an old Tweet? Learn how to use advanced search! https://t.co/4B73zgBq6n pic.twitter.com/HyJ5hsAoHT — Twitter Business (@TwitterBusiness) June 27, 2016

​

— يمكن بعد اختيار طبيعة التخصيص الذي ترغب بالبحث فيه أن تختار مثلا البحث في قسم "الأشخاص" أو "الصور" أو "مقاطع الفيديو".

— كما يمكن أيضا تخصيص البحث عن طريق الموقع الجغرافي للتغريدة المراد البحث عنها.

— ويمكن بعد ذلك تخصيص التاريخ الذي نشرت فيه هذه التغريدة أيضا.

— بمجرد ضبط تخصيصات البحث، ستجد أن العثور على التغريدة التي تبحث عنها أمرا سهلا على تويتر.