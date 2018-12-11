العثور على أهرامات عمرها 14000 عاما في قاع بحيرة صينية تشبه المصرية

قال الخبراء إنهم تمكنوا من العثور على أهرامات في قاع إحدى البحيرات الصينية.

وذكر موقع liganews أن علماء الآثار عثروا على الأهرامات في بحيرة فوشيان هاو. وهي تشبه في مظهرها إلى حد كبير أهرامات مصر القديمة والمكسيك.

وواجه الباحثون بعض المشاكل في العثور على الأهرام، لأن عمق البحيرة يصل إلى 180 متر. بالإضافة إلى ذلك، يركع جميع سكان الضواحي المحلية أمام بحيرة فوشيان هاو، لأنها تعتبر مقدسة.

وفقا للأساطير المحلية، يوجد في أعماق البحيرة مدينة ذهبية، التي يظهر سكانها في بعض الأحيان في المناطق المحيطة المحلية. بعد مرور بعض الوقت، تمكن العلماء من إثبات أن عمر التكوينات الغامضة هو 14 ألف سنة. وإذا تم تأكيد الفرضية السابقة، فإن هذا سيكون اكتشافا حقيقيا.

وشدد العلماء على أن المستوطنة دمرت بسبب كارثة طبيعية. من خلال هذا الاكتشاف، سيتعين على العلماء إعادة النظر في المراحل الرئيسية لتطور البشرية.