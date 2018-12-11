"ناسا" تعلن عن اختراق ثاني مركبة لها من صنع الإنسان حدود المنظومة الشمسية

وقالت "ناسا" إن البيانات التي جمعتها المعدات على متن مركبة الفضاء، أوضحت أنها عبرت الطرف الخارجي للغلاف الجوي للشمس، وهو عبارة عن فقاعة واقية من الجسيمات والمجالات المغناطيسية حول الشمس، بحلول الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني، وفقا لـ"رويترز".

والحد الذي عبره المسبار في رحلته على بعد أكثر من 18 مليار كيلومتر من الأرض، هو المنطقة التي تصطدم فيها الرياح الشمسية الساخنة بالمادة الكائنة في فضاء ما بين النجوم.

With today's @NASAVoyager 2 news, you might be wondering: just where is the edge of our celestial neighborhood? This illustrated introduction to our solar system shows that it all depends on how you look at it. Watch: https://t.co/esDg8rndVM pic.twitter.com/Oxib28FWP9 — NASA (@NASA) December 10, 2018

وقال إد ستون، العالم المشارك في مشروع "فوياجر"، ومقره معهد كاليفورنيا للتقنية "كالتك" في إفادة صحفية: "هذا وقت مثير جدا في رحلة "فوياجر"، التي بدأت قبل 41 عاما في استكشاف الكواكب، والآن الغلاف الجوي للشمس وتدخل الآن الفضاء بين النجوم".

وتم إطلاق "فوياجر 2" في عام 1977، قبل 16 يوما من إطلاق المسبار "فوياجر 1"، إذ كان من المقرر أن تستمر مهمة المسبارين 5 سنوات لدارسة الكوكبين الغازيين الكبيرين المشتري وزحل، وسمح استمرارهما في العمل بأن يدرس المسباران أيضا كوكبي أورانوس ونبتون أبعد كوكبين عملاقين في النظام الشمسي.

LIVE NOW: @NASAVoyager 2 launched before its twin in 1977, but followed a longer path away from Earth. Along the way, Voyager 2 has been providing scientists with unprecedented observations of the space it’s traveling through. Get the latest now: https://t.co/nDQWMi7HMS #AGU18 pic.twitter.com/Hw8T1KHEaY — NASA (@NASA) December 10, 2018

ويحمل المسباران تسجيلا صوتيا على قرص نحاسي مطلي بالذهب لأصوات وصور وعبارات ترحيب بعدة لغات توضح تنوع الحياة والثقافة، بهدف التواصل مع الكائنات الفضائية المحتملة التي قد يقابلها المسباران.