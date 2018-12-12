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    مبيعات هواتف آيفون إكس في متاجر أبل بمختلف مدن العالم 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 - موسكو، روسيا

    "آيفون" الجديد... كابوس ينتظر الجميع

    © Sputnik . Evgenia Novozhenina
    علوم
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    كشفت تقارير إخبارية عديدة عن أن التصميم الجديد لهاتف "آيفون" المرتقب، سيكون بمثابة الكابوس لجميع عشاقه.

    وقالت مجلة "فوربس" الأمريكية إن شركة "آبل" الأمريكية تخطط لعودة ميزة قديمة في هاتف "آيفون" المرتقبة لكسب عدد أكبر من المعجبين، لكنها لم تكن مدركة أنها ستواجه بتلك الطريقة مشكلة خطيرة، بحسب المجلة.

    شركة آبل، 31 مايو/ أيار 2018
    © AP Photo / Mark Lennihan
    فضيحة "آيفون" توقع "آبل" في أسوأ أزمة في تاريخها
    وأوضحت "فوربس" أن التصميم الجديد المتوقع أن يتم إطلاقه خلال عام 2019، لن يختلف بأي حال من الأحوال عن تصميم هاتف "آيفون X" أو ما تعبته من هواتف.

    ولن تضيف "آبل" لهاتف "آيفون" الجديد فقط إلا ميزات "الواقع المعزز"، وهو ما يعد إضافة كبيرة، لكن ليست كافية.

    ولكن "الكابوس" الأكبر، وفقا للمجلة الأمريكية، أن الهاتف لن يدعم تقنيات "الجيل الخامس للاتصالات، والتي ستدعمها معظم الهواتف الذكية الحديثة التي سيتم إطلاقها في 2019.

    كما أن هناك صدمة أخرى كبرى، تتمثل في أن "آبل" تنوي أن تعيد معرف بصمة الأصبع إلى هاتف "آيفون" المقبل، وهو ما يعني اعترافها بفشل تقنية "FaceID"، التي أطلقت عليها كتقنية بديلة أكثر أمانا من بصمة الأصبع، عن طريق التعرف على وجه المستخدم.

    وكانت "فوربس" قد نشرت تقريرا سابقا تحدثت فيه أزمة خطيرة تواجهها "آبل"، بسبب ضعف المبيعات الخاصة بهواتفها "آيفون"، ما دفعها إلى عرض حوافز نقدية جديدة لشرائها.

    وفي محاولة لتدارك الأمر، عرضت "آبل" حوافز نقدية تصل إلى 100 دولار أمريكي في حالة قرر أي صاحب "آيفون" ترقية هاتفه إلى النسخة الأحدث.

    كما عرضت "آبل" أيضا قسائم تصل إلى 50 دولار أمريكي إضافية في حالة قرر أي مستخدم شراء أي هاتف من الجيل القديم لهواتف "آيفون".

    كما قررت "آبل" أيضا الاعتراف بعيوب الصناعة في بعض هواتفها "آيفون X"، وما هو أحدث واستدعت حتى الآن هواتف من 4 أجيال من آخر 5 أجيال أطلقتها "آبل".

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