العلماء يطلقون تحذيرات من خطر الولادة على المريخ

أكد العلماء أن الأطفال الذين يولدون على المريخ سيكون لديهم العديد من الطفرات المختلفة، وأرجعوا ذلك إلى اختلافات كبيرة في تكوين الجنين.

وقال العلماء إن خصائص الغلاف الجوي للمريخ سيكون لها تأثير هائل على الجسم البشري. كما أن الجاذبية على سطح المريخ هي واحدة من أهم الجوانب التي يتأثر بها نمو الطفل؛ وفق موقع "ryb".

وأشاروا إلى أن الغلاف الجوي الذي يحتوي على إشعاعات لا يشكل خطرا على الجنين فحسب، بل أيضًا على الأم، حيث يمكن أن يقلل فرص الولادة إلى الصفر.

وبدون حماية كبيرة، فإن بقاء شخص بالغ على المريخ أمر مستحيل، ناهيك عن الطفل الذي يواجه جسمه الضعيف صعوبات في الأنشطة الحياتية المستقلة.

ووفقا للعلماء، فإن المشكلة ذات أهمية كبيرة بحيث يجب "تعقيم" جميع رواد الفضاء قبل ذهابهم إلى المريخ. بالإضافة إلى أنه يجب عليهم ممارسة الرياضة (مجهود فيزيائي) دائم على سطح المريخ لكي يتمكنوا من الاستمرار في الحياة، وذلك يعود إلى أن الجاذبية على سطح المريخ أقل بمرة ونصف تقريبًا مقارنة بالجاذبية على سطح الأرض.