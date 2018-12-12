مسبار "ناسا" الآلي يلتقط "سيلفي" من المريخ ويرسلها إلى الأرض

أرسل مسبار "ناسا" الآلي أول صورة "سيلفي" له من سطح المريخ إلى الأرض، حيث قام بذلك عن طريق كاميرا مثبتة في "يده" الروبوتية.

ذكر مختبر الدفع النفاث للوكالة على لسان رئيس بعثة "InSight"، بروس بانديرت، أن الصور تساعد الخبراء في اختيار مكان الحفر. ولاحظوا عدم وجود أحجار كبيرة وتلال أو حفر. وهكذا لا يوجد أي خطر على عمل الأدوات المزود بها المسبار.

Селфи с Марса: зонд InSight сфотографировал себя на Красной планетеhttps://t.co/7E5zdXbPHX pic.twitter.com/TnrUB87kS0 — Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) December 12, 2018

وأضاف بروس "إذا لم نكن على سطح المريخ ، فإن هذا المكان كان سيبدو مملًا للغاية، لكننا سعداء للغاية لأننا نجحنا في الهبوط في هذه النقطة الجيدة".

وسيقضي المسبار "إنسايت" 24 شهرا، أي ما يساوي عاما مريخيا واحدا، في أخذ قراءات زلزالية وحرارية بحثا عن معلومات تساعد على معرفة كيف تشكل المريخ وأصل الأرض وغيرها من الكواكب الصخرية في المجموعة الشمسية الداخلية.

ورحلة المسبار الذي يبلغ وزنه 360 كيلوغراما هي الـ 21 للولايات المتحدة لاستكشاف المريخ. وبدأت الولايات المتحدة أولى رحلاتها إلى المريخ في الستينيات فيما أطلقت دول أخرى نحو 24 رحلة إلى هذا الكوكب.