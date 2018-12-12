فائدة جديدة للقهوة

توصل علماء أمريكان من جامعة "روتجرز" إلى فوائد جديدة للقهوة وتم نشر نتائج البحث في موقع "MedicalXpress".

نتائج بحث العلماء توصلت إلى أن الكافيين الموجود في القهوة يعتبر دواء جيدا لمكافحة مرض باركنسون والخرف، بحسب مانشره الموقع.

فحبوب البن تحتوي على مادة تعرف باسم "eicosanoyl-5-hydroxytryptamide" وهو مشتق من السيروتونين.

وأظهرت الدراسة بأن مزيج من "EHT" والكافيين يمنع تراكم البروتينات الخطيرة وإن شرب القهوة يمنع تطور الأمراض التي من المحتمل أن تصيب الدماغ.

من جهتها قالت مارال مراديان القائمة على البحث، بأنه يجب تحديد كمية الـ"EHT" الموجودة في القهوة حتى لا يسيء الناس استخدام الكافيين بكميات غير مدروسة، الأمر الذي ينطوي على عواقب سيئة.

يعرف مرض باركنسون بأنه مرض مزمن يضرب الجهاز العصبي ويؤدي لمشاكل في الحركة والعضلات.