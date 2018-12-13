التجارب أثبتت أن الشعاب المرجانية تتمتع بحاسة السمع

قال علماء المحيطات من الولايات المتحدة إن الشعاب المرجانية تتمتع بحاسة السمع. حيث تمكن الخبراء، في سياق تجاربهم، من اكتشاف تفاعل هذا النوع من الكائنات مع إشارات صوتية مختلفة.

© AP Photo / Tane Sinclair-Taylor/ARC Center of Excellence علماء أمريكيون يصورون الشعاب المرجانية راقصة...فيديو

أجرى معهد "وودز هول" لعلوم المحيطات تجربة واسعة النطاق. فقد قاموا بتسجيل التغيير في حالة الشعاب المرجانية تحت تأثير إشارات صوتية مختلفة، وفق موقع " sciencedaily ".

ونتيجة لذلك، أثبتت التجارب أن الشعاب المرجانية لا يمكن فقط أن تحدد مستوى الضغط، ولكنها تتأثر بمختلف أنواع الترددات الصوتية، وبالتالي تتفاعل مع صدمات صوتية بطرق مختلفة.

وأشار العلماء إلى أن الشعاب المرجانية لا تمتلك جهاز عصبي، ولهذا السبب قد يكون رد الفعل على الأصوات ميكانيكيا.